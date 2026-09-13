Haberler

Güney Afrika Devlet Başkanı: BRICS ülkeleri çok taraflılığı ve küresel yönetişim reformunu teşvik etmeli

Güney Afrika Devlet Başkanı: BRICS ülkeleri çok taraflılığı ve küresel yönetişim reformunu teşvik etmeli
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JOHANNESBURG, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkelerine çok taraflılığı güçlendirme ve küresel yönetişim reformunu teşvik etme çağrısında bulunarak, uluslararası düzene yön verilmesinde Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin tam söz sahibi olması...

JOHANNESBURG, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkelerine çok taraflılığı güçlendirme ve küresel yönetişim reformunu teşvik etme çağrısında bulunarak, uluslararası düzene yön verilmesinde Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin tam söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından cumartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Ramaphosa, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nin birinci oturumunda konuşma yaptı.

Güney Afrika Devlet Başkanı, çok taraflı kurumların ve kuralların "göz ardı edilmesi ve işlevsiz kılınmasıyla" birlikte, Birleşmiş Milletler'in (BM) otoritesinin ve çok taraflılığın temellerinin tehdit altında olduğunu belirtti.

BM Şartı'nı temel alan, uluslararası hukuka dayalı öngörülebilir bir küresel sistemi savunduklarını belirten Ramaphosa, ülkelerin egemen eşitliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına dayalı bir düzenin, büyük ya da küçük tüm ülkelere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Ramaphosa, BRICS'in reforma yönelik ortak bir ses olmaya devam etmesi, çok taraflı iş birliğinin tatbiki sonuçlarını ortaya koyması ve daha adil, hesap verebilir ve kalkınma odaklı bir küresel yönetişim sisteminin inşasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Ramaphosa, "Reform ve eylem yoluyla çok taraflılığı güçlendirmeliyiz. Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin uluslararası düzene yön verilmesinde tam söz sahibi olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Kardeşi haber alamayınca eve girdi! Yatağında ölü bulundu
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Yıllarca “kardeşim” dediler! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular