Güney Afrika'daki yabancı karşıtı saldırı endişesiyle 78 binden fazla Zimbabveli ülkelerine döndü

CAPE Zimbabve hükümeti, Güney Afrika'daki yabancı karşıtı saldırı endişesi nedeniyle son 6 haftada 78 binden fazla vatandaşının ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Zimbabve Enformasyon Bakanı Zhemu Soda, yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'tan beri Güney Afrika'dan ülkeye dönen Zimbabvelilerin sayısının 78 bin 112'ye çıktığını bildirdi.

Soda, bu kişilerden 21 bin 291'inin hükümetin yardımlarıyla, 56 bin 832'sinin ise kendi imkanlarıyla ülkelerine döndüklerini söyledi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.