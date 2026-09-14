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Güney Afrika'da trafik kazası: 21 ölü

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CAPE TOWN, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

CAPE TOWN, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde meydana gelen bir trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında pazartesi günü çıkan haberlere göre, pazar gecesi yerel saatle 23.30 civarında eyaletteki Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki N1 otoyolunda meydana gelen kazada iki minibüs taksi ile bir station wagon tipi araç çarpıştı.

Kazanın nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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