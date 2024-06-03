Güney Afrika'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi. Seller nedeniyle bir kişi kayboldu ve en az 540 kişi tahliye edildi. Yardım için bölgeye giden gönüllüler, altyapı hasarının yanı sıra can kaybı ve yaralılar olduğunu bildirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, körfezdeki Kariega ve Gqeberha'da seller nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Selden etkilenen bölgelerde en az 540 kişi tahliye edildi.
Bölgede yardım için bulunan gönüllüler, altyapının hasar gördüğünü, can kaybı ve kayıpların yanı sıra yaralılar bulunduğunu aktardı. Bir itfaiye istasyonunun da sular altında kaldığı ifade edildi.
???????Yetkililerin krizin kapsamını değerlendirmek ve selden etkilenen sakinleri ziyaret etmek üzere il afet yönetim merkezinde bulunduğu belirtildi.
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