Haberler

Güney Afrika'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada 14 çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 14 çocuk hayatını kaybederken, diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

CAPE Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un güneyindeki Vanderbijlpark bölgesi R553 kara yolunda ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan öğrencilerden 11'i kaza yerinde, 3'ü kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Servis sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu kazada, durumu ağır olan 3 öğrencinin de hastanedeki tedavileri sürüyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu