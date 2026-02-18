Rus ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 Güney Afrikalı, hakim karşısına çıktı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Rusya ordusuna paralı asker sağlamakla suçlanan 5 kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Kempton Park Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında devlet radyosu SA FM sunucusu Nonkululeko Mantula'nın da bulunduğu 5 sanığın, Güney Afrikalıları sahte iş vaatleriyle Rusya- Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna ederek "Yabancı Askeri Yardım Düzenleme Yasası"nı ihlal ettikleri iddia edildi.

Gauteng Ulusal Savcılık Kurumu Sözcüsü Magaboke Mohlatlole, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlanabilmesi için davanın 29 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

Mohlatlole, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Rusya'ya gitmek üzere O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda yakalanan 5 sanığın kefaletle serbest bırakıldığını aktardı.

Radyo sunucusu Mantula hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini belirten Mohlatlole, "Şebekenin kapsamını ve olası güvenlik tehditlerini belirlemek için istihbarat ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sürüyor." dedi.

Güney Afrika hükümeti geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırılarak Rus ordusuna katılan en az 17 Güney Afrika vatandaşının Donbas bölgesinde mahsur kaldığını bildirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın kızı olan eski MK Parti milletvekili Duduzile Zuma-Sambudla, 17 Güney Afrika vatandaşını "yakın koruma eğitimi" vaadiyle kandırıp Ukrayna cephesinde Rus ordusu adına savaşmaya göndererek insan kaçakçılığı ve yasa dışı paralı asker faaliyeti yürütmekle suçlanmıştı.

Zuma-Sambudla, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmişti.