Güney Afrika'da Polisle Çatışan 5 Şüpheli Öldürüldü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde cinayet ve soygun gibi suçlardan aranan 5 şüpheli, polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybetti.

Polis teşkilatından (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Chatsworth bölgesindeki gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda, cinayet, soygun, gasp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan 5 şüphelinin polisle çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmada, yaşları 17 ile 25 arasındaki 5 şüphelinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Dünyada suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika'da, resmi verilere göre geçen yıl 27 bin kişi cinayete kurban gitmişti.