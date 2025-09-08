Haberler

Güney Afrika'da Polisle Çatışan 5 Şüpheli Öldürüldü

Güncelleme:
KwaZulu-Natal eyaletinde aranan 5 şüpheli, gecekondu mahallesinde polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybetti. Cinayet, soygun ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan aranan şüphelilerin yaşları 17 ile 25 arasında değişiyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde cinayet ve soygun gibi suçlardan aranan 5 şüpheli, polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybetti.

Polis teşkilatından (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Chatsworth bölgesindeki gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda, cinayet, soygun, gasp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan 5 şüphelinin polisle çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmada, yaşları 17 ile 25 arasındaki 5 şüphelinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Dünyada suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alan Güney Afrika'da, resmi verilere göre geçen yıl 27 bin kişi cinayete kurban gitmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
