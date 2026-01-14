Albüm: Güney Afrika'da Orman Yangınında 90.000 Hektardan Fazla Alan Zarar Gördü

BATI KAP, 14 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Batı Kap eyaletinde son dönemde çıkan geniş çaplı orman yangınları bölge genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Eyalet koruma otoritesi CapeNature tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, bu sezon şu ana kadar 38 havadan müdahale görevinin onaylandığı, son yangınlarda yaklaşık 90.000 hektarlık alanın yandığı ve sıcak ile kuru hava koşullarının mart ayından sonra da devam etmesinin beklendiği belirtildi.