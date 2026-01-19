Haberler

Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 11 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Güney Afrika'nın Vanderbijlpark kentinde bir okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 11 çocuk yaşamını yitirirken, 5 çocuk ağır yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alındı.

JOHANNESBURG, 19 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bulunan Vanderbijlpark kentinde, okul servisiyle bir tırın çarpışması sonucu 11 çocuk hayatını kaybetti, 5 çocuk ise ağır yaralandı.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşen kazanın ardından yoldan çıkan özel okul servisindeki yaralı çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Gauteng Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Steve Mabona, ilk belirlemelere göre 11 öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, durumu ağır olan 5 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğünü belirterek, kazaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte teyit edilerek paylaşılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

