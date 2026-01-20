Haberler

Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tırın Çarpıştığı Kazada Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde, okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 11 çocuk hayatını kaybetmişti. Daha sonra yapılan aramalarda bir öğrencinin daha cesedi bulundu ve bir başka çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 13'e ulaştı.

JOHANNESBURG, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bulunan Vanderbijlpark kentinde, okul servisiyle bir tırın çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre kaza, pazartesi sabah saatlerinde özel bir okul servisinin tırla çarpışmasının ardından yoldan çıkmasıyla meydana geldi.

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 11 çocuk hayatını kaybetmiş, 5 çocuk ise tedavi altına alınmıştı.

Devam eden çalışmalar sırasında devrilen aracın altında bir öğrencinin cansız bedeninin bulunması ve bir diğer çocuğun hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13'e çıktı. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
