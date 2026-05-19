Güney Afrika'da Meksika Karteli Bağlantılı Uyuşturucu Operasyonu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Meksikalı uyuşturucu karteli bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu üretim tesisine operasyon düzenlendi.

Güney Afrika Polis Teşkilatının Öncelikli Suçları Soruşturma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbarat ve narkotik birimlerince, Kuzey Cape eyaletinde bir yaban hayatı av çiftliğinde büyük ölçekli uyuşturucu üretim tesisi tespit edildi.

Tesise düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan tonlarca ekipman, kimyasal madde ve yaklaşık 481 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 5'i Meksika, 2'si Mozambik, 1'i Zimbabve ve 3'ü Güney Afrika vatandaşı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Tesisin, Güney Afrika'da son 2 yılda Meksika bağlantılı olduğu iddia edilen dördüncü uyuşturucu tesisi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
