Güney Afrika'daki Hindu tapınağına ait inşa halindeki binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü

Güncelleme:
Durban'da bir Hindu tapınağı inşaatındaki 4 katlı bina çöktü. Olayda en az 1 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrindeki Hindu tapınağına ait inşa halindeki binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Durban'ın kuzey banliyölerinden Verulam'da yer alan "River Range Ranch" isimli Hindu tapınağında inşa edilen 4 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişi enkazda kaldı.

Yetkililer, 5 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığı bina enkazında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Afrika Müdahale Biriminden (RUSA) yapılan açıklamada, enkazda kalan çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Verulam bölgesinin bağlı olduğu eThekwini Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu aşamada çökmenin nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor. Kurtarma çalışmalarını güçlendirmek ve etkilenenlere tıbbi destek sağlamak için ek kaynaklar seferber ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
