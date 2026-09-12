Haberler

Güney Afrika'da göçmenleri hedef alan şiddet olaylarında 2 Nijeryalı daha öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'da son dönemde Afrikalı göçmenleri hedef alan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının daha öldüğü bildirildi.

Güney Afrika'da son dönemde Afrikalı göçmenleri hedef alan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının daha öldüğü bildirildi.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosluğundan Güney Afrika'da göçmenleri hedef alan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu şiddet olaylarında 2 Nijerya vatandaşının daha yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin "korkunç şekilde öldürüldüğü" ifade edildi.

Güney Afrika'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarında ölen Nijeryalıların sayısının 7'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldığı açıklamada kaydedildi.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da, nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Hükümet, ülkeden ayrılmak zorunda kalan Nijerya vatandaşları için bu ülkeden tazminat talep edeceğini bildirirken, Senatoda Nijeryalılara yönelik yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle Güney Afrika ile diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini öngören önerge kabul edilmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Kılıçdaroğlu ve Özel aynı nikahta şahit: Bu kez tokalaşmadılar

Aynı nikahta şahit oldular

100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

Miçotakis rahat durmuyor

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış