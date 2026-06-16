Haberler

Güney Afrika'da düzensiz göçmen karşıtı yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cape Town'da düzensiz göçle mücadelede daha sert önlemler isteyen göstericiler yürüyüş düzenledi. Az sayıdaki katılıma rağmen yoğun polis önlemi alındı. Ülkede son aylarda artan yabancı karşıtı olaylar, göç ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde bir grup gösterici, düzensiz göçle mücadelede daha sert tedbirler alınması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Göçmen karşıtı "March and March" hareketi üyeleri, Cape Town'un Sea Point bölgesinde bir araya gelerek hükümete düzensiz göç konusunda daha etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

Göstericiler, Fort Road'dan başlayan ve Beach Road, St John's Road ile Main Road güzergahını izleyen yürüyüşü Mandela Glasses bölgesinde tamamladı.

Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, sınır güvenliğinin artırılması, düzensiz göçün denetlenmesi ve İçişleri Bakanlığının yabancı uyruklulara ilişkin belge kontrollerini sıkılaştırması yönünde sloganlar attı.

Göstericilerin sayısının az olmasına rağmen yürüyüş güzergahında yüzlerce polisin görev yaptığı ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor, bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkelerinden geliyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişesini artırdı.

Ülkenin önde gelen akademik kurumlarından Witwatersrand Üniversitesine bağlı Afrika Göç ve Toplum Merkezinin Xenowatch verilerine göre, Güney Afrika'da 1994'ten bu yana 1313 yabancı karşıtı olay kayda geçerken, bu olaylarda 697 kişi öldü ve 128 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

Kader maçımızı yönetecek hakem belli oldu
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü