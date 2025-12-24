Güney Afrika'da, İngiltere'de açlık grevi yapan Filistin yanlısı mahkumlara destek gösterisi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleri nedeniyle yasaklanan Filistin yanlısı "Palestine Action" aktivisti oldukları gerekçesiyle 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan mahkumlara destek gösterisi düzenlendi.

Filistin Dayanışma İttifakı, Güney Afrika Sendikalar Federasyonu (SAFTU) ve Apartheid Karşıtı Hareket (AAM) ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği gösteride, çok sayıda Filistin yanlısı aktivist, Johannesburg'un Dunkeld West semtindeki British Council binası önünde bir araya geldi.

"Açlık grevi yapanlarla dayanışma", "Filistin Eylemini Destekleyin", "Soykırımı durdurmaya çalışmak suç değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, açlık grevi yapan mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

Taleplerini yazılı halde İngiltere'nin Pretorya Büyükelçiliğine iletilmek üzere British Council görevlilerine teslim eden göstericiler, açlık grevindeki mahkumlarla dayanışma halinde olduklarını ifade eden sloganlar attı.

Filistin Dayanışma İttifakı sözcüsü Sunny Morgan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açlık grevinin şiddet içermeyen protestonun en etkili ancak en tehlikeli biçimlerinden biri olduğunu belirterek, İngiltere'deki açlık grevi yapan mahkumların ölüm riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İngiltere'deki açlık grevi

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemlerinin ardından temmuzda yasaklanan Palestine Action grubunun tutuklu 8 aktivisti, cezaevi şartlarının düzeltilmesi ve Palestine Action'ın yasağının kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevinde 51 günü geride bırakan Qesser Zuhrah, 22 Aralık'ta eylemini sonlandırırken, Amy Gardiner-Gibson ise 3 kere hastaneye kaldırılmasına rağmen açlık grevine devam ediyor.

Toplamda 3 mahkum grevlerini sağlık sebebiyle sona erdirirken, greve devam eden 5 mahkumun temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle görüşme taleplerine ise henüz olumlu yanıt gelmedi.

Cezaevleri, Denetimli Serbestlik ve Suç Tekrarını Azaltmadan Sorumlu Devlet Bakanı William James Timpson, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, açlık grevlerinin yeni bir şey olmadığını, İngiltere'de yılda ortalama 200 mahkumun açlık grevi yaptığını kaydetmişti.

Timpson, cezaevi koşullarıyla ilgili iddiaları reddederek, "Bakanlar mahkum temsilcileriyle buluşmayacak. Güçler ayrılığı ilkesine bağlı bir adalet sistemimiz var. Bağımsız yargı da bu sistemin temel taşıdır. Devam eden bir yargılamada bakanların mahkum temsilcileriyle buluşması, yasalara aykırı ve yanlış olur." ifadesini kullanmıştı.