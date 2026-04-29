Güney Afrika'da Akaryakıt Vergisine Getirilen İndirimin Süresi Uzatıldı

Güney Afrika'da Akaryakıt Vergisine Getirilen İndirimin Süresi Uzatıldı
JOHANNESBURG, 29 Nisan (Xinhua) -- Güney Afrika'da, Ortadoğu'daki çatışmanın etkisiyle artan akaryakıt fiyatlarının hane halklarına yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulanan vergi indiriminin süresi uzatıldı.

JOHANNESBURG, 29 Nisan (Xinhua) -- Güney Afrika'da, Ortadoğu'daki çatışmanın etkisiyle artan akaryakıt fiyatlarının hane halklarına yönelik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulanan vergi indiriminin süresi uzatıldı.

Güney Afrika Hazine Bakanlığı ile Maden ve Petrol Kaynakları Bakanlığı'ndan salı günü yapılan ortak açıklamada, 31 Mart'ta duyurulan genel akaryakıt vergisinde litre başına 3 rand (yaklaşık 18 ABD senti) tutarındaki geçici indirimin 2 Haziran'a kadar uzatılacağı bildirildi.

1 Nisan'da yürürlüğe giren ve 5 Mayıs'ta sona ermesi planlanan düzenlemenin, yükselen akaryakıt fiyatları karşısında hane halklarına sınırlı ve kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı amaçladığı hatırlatıldı.

Açıklamada Ortadoğu'daki çatışmanın devam etmesi nedeniyle küresel petrol fiyatları üzerindeki baskının sürdüğü ve ülkedeki akaryakıt fiyatlarında artışlara yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
