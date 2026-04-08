ABD'nin Güney Afrika'daki yeni Büyükelçisi Bozell, güven mektubunu sundu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrılarına hedef olan ABD'nin yeni Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu.

Güney Afrika'nın resmi haber ajansına göre, Büyükelçi Bozell, yürütme başkenti Pretorya'daki Sefako Makgatho Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya güven mektubunu takdim etti.

Ramaphosa, törende yaptığı konuşmada, hükümetin iç ve dış politikaları konusunda diplomatik olmayan beyanatları nedeniyle geçen ay Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılan Bozell'e hitaben, "Cumhurbaşkanı olarak atadığım büyükelçilere daima ev sahibi ülkeleri asla kamuoyu önünde ve çatışmacı bir şekilde eleştirmemeleri, bunun yerine sorunları her zaman özel olarak ve yapıcı şekilde dile getirmeleri gerektiğini özellikle vurgularım." ifadesini kullandı.

Büyükelçilerin temel görevlerinin diplomatik, ekonomik ve halklar arası ilişkileri derinleştirmek olduğunu vurgulayan Ramaphosa, ülkesine atanan büyükelçilerden karşılıklı saygı, müdahale etmeme ve yapıcı işbirliği beklediğinin altını çizdi.

Bozell de ABD ile Güney Afrika'nın ortak değerlere ve çıkarlara sahip uluslar olduğuna işaret ederek, "Buradaki görevim süresince amacım bu ortak çıkarları, öz saygıyı ve ortak değerlerimizi geliştirmek ve iki ulusumuzun ilişkilerini daha önce hiç ulaşmadıkları yerlere taşımaktır." dedi.

Muhalefet ve STK'lerde "istenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrıları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pretorya Büyükelçisi olarak atanan muhafazakar yazar Leo Brent Bozell, 17 Şubat'ta Güney Afrika'ya gelmişti.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçılarının (EFF) lideri Julius Malema, Bozell'i "azılı bir ırkçı" ve "tek amacı bize dış politikamızın ne olması gerektiğini dikte etmek olan biri" olarak nitelendirerek, hükümeti ABD'li Büyükelçi'yi istenmeyen kişi ilan etmeye çağırmıştı.

Ülkenin önde gelen ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşlarından Apartheid Karşıtı Hareket (AAM), Bozell'in 1980'lerde o dönemde siyasi tutuklu olan Nelson Mandela ile apartheid rejiminin sona erdirilmesi için yapılan müzakerelere şiddetle karşı çıkan bir lobi grubuna mensup olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'ya, ABD'li Büyükelçi'nin güven mektubunu reddetme çağrısında bulunmuştu.

Bakanlığa çağrılmıştı

Bozell, 24 Şubat'ta güven mektubu örneğini Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına sunarak resmen göreve başlamasının ardından 10 Mart'ta Hermanus kasabasında katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Güney Afrika hükümetinin iç ve dış politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Bozell, siyahileri destekleyen ekonomi ve toprak politikalarının revize edilmesi, beyazlara nefret söyleminin kınanması, beyaz çiftçi cinayetlerine öncelik verilmesi, dış politikada bağlantısızlık ve İsrail'e soykırım davasının geri çekilmesi konularında Güney Afrika hükümetine iletilen "beş kritik talebe" bir yıldır yanıt alınamamasının Washington'da sabırları taşırdığını belirtmişti.

Bu sessizliğin artık bir "mesaj" olarak algılandığını kaydeden Bozell, "Sanırım hiçbirimizin istemediği varoluşsal bir dönüm noktasındayız. Kimse bu durumu, bu yöne doğru gitmeyi beklemiyordu. İşler çok iyi gidiyordu ama işler rayından çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Bozell, Güney Afrika'da apartheid karşıtı hareketin sloganlarından olan ve beyaz çiftçileri hedef alan "Boerları Öldür" sloganının kınanması gerektiğini belirterek, "Üzgünüm, mahkemelerinizin ne dediği umurumda değil. Bu, bir nefret söylemi." demişti.

Bunun ardından Bozell, hükümetin iç ve dış politikaları konusunda diplomatik olmayan beyanatları nedeniyle 11 Mart'ta Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrılmıştı.