Pretorya'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

CAPE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Pretorya Üniversitesi bünyesindeki Javett Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı da gösterildiği program kapsamında "15 Temmuz Görsel Hafıza Sergisi" adıyla 20 tarihi fotoğraf sergilendi.

Etkinlikte ayrıca "Milletin İradesi, Demokrasinin Zaferi" başlıklı tematik videonun gösterimine de yer verildi.

TRT World Program Müdürü Mark Klusener'in moderatörlüğündeki panelde, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın yanı sıra Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Leading Like Mandela Enstitüsü Üst Yöneticisi Liaqat Alli Azam ve Pretorya Üniversitesi akademisyenlerinden Sandile Moloi konuşmacı olarak yer aldı.

"FETÖ ile mücadele tüm demokratik toplumların ortak meselesi"

Altunyaldız, konuşmasında, FETÖ'nün 2016'daki demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik girişimi karşısında Türk halkının sergilediği direncin, ülkenin demokratik birikimini ve milli iradeye bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Darbe girişimi sırasında savaş uçaklarının bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunduğunu anlatan Altunyaldız, milletvekillerinin saldırılara rağmen Meclisi terk etmeyerek milli iradeyi savunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Altunyaldız, darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşların, yüzlerce şehit ve gazi pahasına ortaya koyduğu destansı direniş sayesinde püskürtüldüğünü ifade etti.

15 Temmuz'un verdiği mesajın son derece açık olduğunu vurgulayan Altunyaldız, "Demokratik değerleri etrafında kenetlenmiş bir milleti hiçbir güç yenemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, toplumun tüm kesimleri ve milletin temsilcileri omuz omuza vererek milli iradeye sahip çıkmıştır. O gün milletimiz nasıl canı pahasına demokrasisini ve devletini muhafaza ettiyse, gelecekte de aynı kararlılıkla iradesini korumaya devam edecektir." dedi.

Saldırının ağırlığına rağmen Türkiye'nin devlet kapasitesini bütünüyle koruduğuna dikkati çeken Altunyaldız, ülkenin NATO ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamındaki yükümlülüklerini kesintisiz yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Altunyaldız, gizlilik ve devlet kurumlarına sızma yöntemiyle faaliyet gösteren FETÖ ile mücadelenin bütün demokratik toplumların ortak meselesi olduğunu belirterek uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Program, "15/07: Şafak Vakti" belgeselinin gösterimiyle sona erdi.