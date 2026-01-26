Haberler

Güney Afrika Cumhurbaşkanı: Çete Şiddetiyle Mücadele İçin Orduyu Kullanabiliriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, çetelerle bağlantılı suçların artış gösterdiği Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde orduyu konuşlandırmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Son günlerde çete şiddeti nedeniyle birçok hayat kaybı yaşandı.

CAPE TOWN, 26 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa çetelerle bağlantılı suçların devam ettiğine dikkat çekerek, bununla mücadele amacıyla çete şiddetinin yoğun olduğu noktalarda orduyu konuşlandırmayı değerlendiklerini söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerinde çetelerle bağlantılı ölüm olaylarında artış yaşanıyor.

Ramaphosa cumartesi günü sabah saatlerinde Afrika Ulusal Kongresi Ulusal İdari Komitesi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordunun konuşlandırılması çağrısı yapıldı" dedi.

Ramaphosa, "Çete şiddeti, karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri. Bu sorun zihnimizde önemli bir yer teşkil ediyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Western Cape eyaletinin Cape Town kentine bağlı Cape Flats bölgesinde yaşanan çete şiddeti dalgasında en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, Philippi East kasabasının Marikana bölgesindeki toplu silahlı saldırıda da 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Çete şiddeti uzun süredir bölgede etkisini sürdürüyor. Polisin verilerine göre 2025'in ilk 9 ayında Cape Flats bölgesinde 2.104 cinayet bildirildi.

Parlamento yetkilisi Ian Cameron'un verdiği bilgilere göre 29 Aralık 2025-11 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgede çete bağlantılı 58 cinayet ve 60 cinayete teşebbüs olayı yaşandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber