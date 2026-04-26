Güneşli havayı fırsat bilenler Bebek Sahili'ne akın etti; sıcaklayan kişiler denize girdi

İSTANBUL'da baharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini attırdı. Güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Bebek sahiline akın eden kişiler piknik yaparken çocuklar da parkta oynadı. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

İstanbul'da baharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini attırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde 23 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen kişiler park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Bebek Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi balık tutup piknik yaptı, bazı kişiler evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı. Deniz kenarında oturarak sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları ise denize girdi.

'KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK'

Su sporcusu Hayriye Çetin, "Hava inanılmaz güzel, çok güzel bir güneş açtı. Biz her hafta, haftanın bir günü toplanıp burada 'board' yapıyoruz. Birazdan denize atlayacağız, suya da giriyoruz, yüzüyoruz. Havanın ısınmasıyla 'board' sezonumuzu açtık. Havalar biraz soğuk olduğu için kış mevsiminden dolayı 'board' yapamıyorduk, sadece yüzüyorduk, atlıyorduk. Ama şu an havaların ısınmasıyla çok rahat bir şekilde boardumuzu çıkarıp kullanabiliyoruz. Aslında kendimizi sahile attık" dedi.

'İSTANBUL'DA YAZI ARATMAYAN BİR HAVA VAR'

Antalya'dan gelen Burak Özyılmaz, "Antalya'dan geliyorum. Yazı aratmayan bir hava var şu an İstanbul'da. Değerlendiriyorum, balık tutuyorum. Memnunum, güzel hafta sonunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

'2 SAATTİR BİSİKLET SÜRÜYORUM'

Sahilde bisiklet süren Serkan Bakkal, "2 saattir bisiklet sürüyorum, Bebek Sahil'inden itibaren geliyorum ve hava çok güzel. Daha da güzel olmasını dileyelim, umarım yağmurlar tekrar gelme" dedi.

'BAHAR GELDİ ÇOK MUTLUYUM'

Ailesiyle parka gelen İpek Yılmaz, "Bahar geldi, ben de bu yüzden çok mutluyum. Ailemle buraya geldim. Çok sıcak bir hava var, çok güzel bir gün. Şu an biz Bebek Parkı'ndayız. En sevdiğim parklardan biri burası. Aslında ben de heyecanlı hissettiriyor, çünkü havanın güzel olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü denize de gireceğiz, bunun için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
