Güneşli hava aldatmasın! Pazar planı yapanlara Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - Haberler

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava raporuna göre yağışların yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri Marmara Bölgesi'nde hava kapalı olacak. Öte yandan Çarşamba günü ise kuvvetli yağışların İstanbul da dahil olmak üzere Marmara'da etkisini göstermesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YURTTA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Ülkemiz genelinin ise parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzeyi, Muş, Bingöl ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'YA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.