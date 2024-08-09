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Güneşin Deri Üzerindeki Zararlı Etkilerine Dikkat!

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Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Nur Ecer, güneşin deri üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu. Güneşe doğrudan maruz kalmanın ciltte güneş yanığı, deri kanserleri, cilt yaşlanması ve cilt lekeleri gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Ecer, güneşten korunma önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Nur Ecer, güneşin deri üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ecer, yaşamın ana kaynaklarından biri olan güneşin insan sağlığına faydaları kadar, deri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Güneşe doğrudan maruz kalınması durumunda, ciltte güneş yanığı, deri kanserleri, cilt yaşlanması ve cilt lekeleri gibi durumların yaşanılabileceğini ifade eden Ecer, şunları kaydetti:

"Bölgemiz yoğun güneş aldığından ve güneşten korunma önlemlerine yeterince dikkat edilmediğinden bizler de polikliniklerimizde güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden muzdarip hastaları çok sık görmekteyiz. Ciltte kahverengi lekeler, çillerde artış, deri kanserlerini sık olarak görmekteyiz. Mevcut duruma göre hastalığın tedavisini düzenlemek dışında güneşten korunma önlemleri ile de hastalarımızı bilgilendirmekteyiz. Güneş ışınlarının en fazla yeryüzüne ulaştığı 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalınırsa da gölge alanlar tercih edilmelidir. Pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Dışarı çıkmadan en az 30 dakika önce güneşe maruz kalacak olan tüm açık vücut yüzeylerine koruyuculuğu yüksek olan güneş kremleri sürülmelidir ve her 3-4 saatte bir yenilenmelidir. Tek başına güneş kremi ile mükemmel bir koruma söz konusu değildir. Bu yüzden güneş kremleri ile birlikte fiziksel koruma önlemlerine mutlaka dikkat edilmesi ve güneşte geçirilen zamanın mümkün olduğunca kısaltılması önerilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Selahaddin Eyyubi Deri Kanserleri Güneş Sağlık Güncel Haberler

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