Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

MİLLİYET Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Demirören Medya Center'da düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cıvaoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Milliyet Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Cıvaoğlu için bugün sabah saatlerinde Demirören Medya Center'da tören düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Başbakan Tansu Çiller, iş insanı Ali Ağaoğlu, iş insanı Aydın Doğan, sanatçı Gülben Ergen ile medya, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı.

'55 YIL BOYUNCA BİRBİRİMİZİ SEVDİK'

Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Söylenecek bir şey yok, benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıl boyunca birbirimizi sevdik. Çok şeyler söyledi fakat en aklımda kalan, sevdiğim, mezarlığına yasemin istiyordu, kokulu yasemin" dedi.

'SADECE GAZETECİLİK DE DEĞİL ONDAN ÖTE BİR MİSYONU VARDI'

İş insanı Ali Ağaoğlu ise, "Yattığı yer ışıklar içinde olsun yeri doldurulmaz bir gazeteciydi. Duayen gazeteciydi. Sadece gazetecilik de değil ondan öte bir misyonu vardı. Allah yattığı yeri cennet eylesin. Şunu söyleyeyim çok özel bir dostluğumuz vardı onunla, bence yeri doldurulmaz bir dosttu, arkadaştı. Söyleyecek bir şey yok gerçektenö ifadelerini kullandı.

'BİR HÜZÜN VAR İÇİMDE ŞU ANDA'

Defne Samyeli ise, "Hem meslek hayatında hem özel hayatında gerçekten yaşsız ve yaşam sevinci ile dolu çok dinamik biri olduğu için şaşkınım, üzgünüm. Sanki konuşacak çok şeyimiz vardı. Son 1-2 yıldır pek görüşemiyorduk. Hani çok ani oluyor ya böyle kayıplarda, "Şunları da konuşurduk, bilseydik şu kadar görüşürdükö diyorsunuz. Öyle bir hüzün var içimde şu andaö diye konuştu.

Töreninin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.