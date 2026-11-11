Gündeşli, Arıkan ile TBMM'de eski uzman çavuşların okul güvenliği istihdamını görüştü

Gündeşli, Arıkan ile TBMM'de eski uzman çavuşların okul güvenliği istihdamını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Gündeşli, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile TBMM'de eski uzman çavuşların okul güvenliği istihdamını görüştü. Gündeşli, Arıkan'ın desteği için 150 bin eski uzman çavuş ve aileleri adına teşekkür etti.
(ANKARA) - Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile TBMM'de görüştü.
Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de bizleri kabul ederek eski uzman çavuşların okul güvenliği alanındaki istihdamına yönelik çalışmamıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve kıymetli destek için şahsım, 150 bin eski uzman çavuş ve ailelerimiz adına teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: ANKA