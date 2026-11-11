Gündeşli, Arıkan ile TBMM'de eski uzman çavuşların okul güvenliği istihdamını görüştü

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(ANKARA) - Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile TBMM'de görüştü.

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de bizleri kabul ederek eski uzman çavuşların okul güvenliği alanındaki istihdamına yönelik çalışmamıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve kıymetli destek için şahsım, 150 bin eski uzman çavuş ve ailelerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA