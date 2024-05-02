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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda olacak. Aynı gün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i de AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel AK Parti Politika Güncel Haberler

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