Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak ve İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabul edecek. Toplantı ve kabul saatleri sırasıyla 14.00 ve 18.30 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabul edecek.
(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)