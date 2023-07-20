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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine iştirak edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA / Dilara Küçükerdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar Kıbrıs Güncel Haberler

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