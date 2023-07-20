GÜNDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış törenine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine iştirak edecek.