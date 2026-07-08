Erdoğan NATO Zirvesi ve Basın Toplantısına Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00/17.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu