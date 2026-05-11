Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.00'de İstanbul Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul edecek. Aynı gün saat 15.00'te Ankara'da Danıştay'ın 158. kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü törenine katılacak. Bu ziyaret, Türkiye-Belçika ilişkilerinde önemli bir diplomatik temas olarak öne çıkarken, Erdoğan'ın yargı teşkilatıyla bir araya gelmesi de dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul edecek.
(İstanbul/11.00)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"ne katılacak.
(Ankara/15.00)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur