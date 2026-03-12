Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminin ardından iftar programına katılacak.
(Ankara/17.00/18.00/18.58)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur