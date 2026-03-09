Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısına Başkanlık Edecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek ve ardından AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00/18.55)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
