Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleriyle birlikte iftar programına katılacak. Bu önemli gün Ankara'da saat 15.00'te başlayacak ve iftar programının detayları da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/15.00/18.40)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Meksika'yı ateşe veren kartel gözünü halka çevirdi: Sokağa çıkanı vururuz

Ülkeyi yakıp yıkan kartel gözünü halka da çevirdi! Saat verdiler