Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ardından Erdoğan, Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleriyle birlikte iftar programına katılacak. Bu önemli gün Ankara'da saat 15.00'te başlayacak ve iftar programının detayları da merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Erdoğan, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.
(Ankara/15.00/18.40)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur