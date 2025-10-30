GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek, heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından resmi yemeğe iştirak edecek.
(Ankara/14.15/15.00/15.30/16.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel