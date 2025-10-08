Haberler

Erdoğan Partisinin Kongre Merkezinde Toplantı Yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, grup toplantısına başkanlık edecek, milletvekilleri ile öğle yemeğine katılacak, ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

