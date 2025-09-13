Haberler

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılacak. Program saat 14.00'te başlayacak.

(İstanbul/14.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
