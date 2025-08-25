Erdoğan Ahlat'ta Program ve Ziyaret Gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak. Erdoğan ardından, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Bitlis/13.00/14.00/16.00)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel