Erdoğan Ahlat'ta Program ve Ziyaret Gerçekleştirecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılacak. Erdoğan ardından, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Bitlis/13.00/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı

Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.