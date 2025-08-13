Erdoğan Gençlik Kampı ve İstişare Toplantısında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na katılacak. Erdoğan ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

