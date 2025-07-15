Erdoğan 15 Temmuz Anma Etkinliklerine Katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline iştirak edecek.

(Ankara/14.30/18.00/20.00)

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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