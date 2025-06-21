GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"na katılacak, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, BM Unrwa Genel Komiseri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"na katılacak, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, BM Unrwa Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul edecek.

(İstanbul/12.00/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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