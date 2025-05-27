GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel