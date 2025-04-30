GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katılacak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katılacak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve işveren temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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