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Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14:00'te Ankara'da AK Parti Konferans Salonu'nda Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda partinin güncel politikaları ve stratejileri görüşülecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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