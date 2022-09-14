GÜNDEM ÖZETİNE Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi ayrı ayrı kabul edecek, Gençlik ve... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi ayrı ayrı kabul edecek, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.00/14.45/15.30/16.15/17.30) Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Kenya Güncel Haberler

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