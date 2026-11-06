GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Gönüllüler Buluşması'na katılacak.

(Antalya/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Mersin'de basın açıklaması yapacak, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, şehit ailesine ziyarette bulunacak ve Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Mersin/10.30-15.45)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT World Forum 2026 etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum 2. gün oturumunda konuşacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 15 yaş altı futbol takımları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 yaş altı futbol takımları arasında oynanacak KKTC Dostluk Kupası'nı izleyecek.

(Lefkoşa/13.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, Eyüpspor-Kocaelispor, Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe-İstanbul Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Samsun/16.00/İzmir/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor, Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor ve Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.

(Ankara/Van/13.30/Muğla/16.00/İstanbul/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanacak 3 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe ArsaVev ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaşacak.

(İstanbul/15.00)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Glint Çayırova Belediyespor-Pizzabulls Bordo Bandırma, Türk Telekom-Biotekno Körfez Basket, Trabzonspor-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Tarfin müsabakalarıyla başlayacak.

(Kocaeli/13.00/Ankara/15.30/Trabzon/18.00/Bursa/20.30)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Botaş-Fenerbahçe Tarfin, OGM Ormanspor-Turgutlu Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA, İstanbul Gençlikspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın Okulları maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.00/İstanbul/14.00/16.30/Mersin/16.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak. İstanbul Gençlik-Galatasaray Madeş Mobilya, Sultanbeyli Belediyespor-Spor Toto, Fenerbahçe Medicana-Gebze Belediyespor, Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Altekma-AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor-Halkbank müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/19.00/Ankara/Gaziantep/İzmir/16.00/Çorum/16.30)

10- Türkiye Voleybol Federasyonu ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Bahçelievler Fabrika Voleybol Okulu'nun açılışı, Şehit Ertan Kolay Ortaokulu'nda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

11- 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında Norveç'i konuk edecek A Milli Erkek Hentbol Takımının başantrenörü Oliver Roy Camino ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.30)

12- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftası, Ortahisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe-Yalıkavakspor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.30)

13- MotoGP'nin Katar'daki 20. ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Lusail/20.00)

14- Formula 1 2026 sezonunun 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/21.00)

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Kaynak: AA