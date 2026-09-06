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Gündem Özeti: OVP, Kuzey Kıbrıs, Gazze ve Spor

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Cevdet Yılmaz yeni Orta Vadeli Program'ı açıklayacak; KKTC'de batan gemi, ABD-İran gerilimi ve Gazze ateşkesi izlenecek. Sporda A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile finalde, A Milli Basketbol Takımı Avustralya ile karşılaşacak, Süper Lig'de 4 maç oynanacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası finalini izleyecek.

(İstanbul/19.00)

2- CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Üçüncülük mücadelesinde Sırbistan ile Polonya, finalde ise Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.

(Berlin/12.30)

4- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına, Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Samsunspor ve Trabzonspor-Gençlerbirliği müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Çorum/17.00/Kocaeli/Trabzon/20.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası, Muğlaspor-Vanspor FK, Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor ve Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürecek.

(Muğla/Antalya/Batman/20.00)

6- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta maçları oynanacak.

7- Nesine 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta ilk hafta maçları yapılacak, 2. Grup'ta ise ilk hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftası, 5 karşılaşmayla sona erecek.

9- Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, Afyon Motorsporları Merkezi'nde tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun 13. ayağı İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monza/16.00)

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Kaynak: AA
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