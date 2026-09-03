Günlük Gündem: Kaza, Ekonomi ve Diplomasi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası nedeniyle KKTC'de kayıp vatandaşların aileleriyle görüşecek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulunacak ve Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Lefkoşa/16.30/17.30/18.30)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üzüm bağında çiftçileri ve köy kahvesini ziyaret edecek.

(Manisa/15.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısında ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma ve Yeni Tramvay Setlerini Hizmete Alma törenlerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Samsun Sıfır Atık Sonuç Konferansı'na ve Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Samsun Batı Çevreyolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Samsun/11.30/13.00/13.30/15.00/16.45/18.00)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

5 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2 -? ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"na, YÖK ile Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası arasındaki işbirliği protokolü imza törenine ve Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/10.00-14.30)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bölgesel Turizm Çalıştayı" ile Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek. Bakan Ersoy, Adıyaman'da Valilik ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin ibadete açılış törenine iştirak edecek.

(Elazığ/09.00/12.30/15.00/Adıyaman/17.15/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçını izleyecek.

(İstanbul/19.00)

2 - CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final etabı, İstanbul'da oynanacak Polonya-Hollanda ve Türkiye-Almanya maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

3 - Trendyol 1. Lig'in haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK, Bursaspor-İstanbulspor ve Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/17.00/Bursa/Muğla/20.00)

4 - Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, 165,1 kilometrelik Silivri-Çatalca parkurunda gerçekleştirilecek ilk gün etabıyla başlayacak.

(İstanbul/10.30)

5 - Bosphorus Cup yelken yarışlarının 25. organizasyonu öncesi kupa teslim töreni, İstanbul Boğazı'nda bir yatta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

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Kaynak: AA