GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Anadolu Kulübü'nde düzenlenecek Parti Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde "Üye Katılım Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği'nin açılış programında vatandaşlara hitap edecek.

(Kırıkkale/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Guterres, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Şam)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik süren ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın yarı finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek.

(Makau/14.30)

3- Formula 1'de 2026 sezonunun on üçüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Mogyorod/17.00)

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Kaynak: AA