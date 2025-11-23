GÜNDEM ÖZETİ / 23 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki oturumlar ile Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(Johannesburg)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2. Uluslararası Adalet Konferansı'na iştirak edecek.

(Riyad)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak Trabzon İl Kongresi'ne katılacak.

(Trabzon/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile belediye başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ve çok amaçlı salonlar, tenis kortları temel atma törenine ve fidan dikim programına katıldıktan sonra Hamidiye Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek, sporcularla buluşacak.

(Sivas/11.30/12.15/13.00/13.45/14.30/15.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına, Göztepe-Kocaelispor, Beşiktaş-Samsunspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/14.30/İstanbul/Antalya/17.00/Rize/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 14. haftasına, Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Iğdır/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Van/16.00)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftası, 2 maçla tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol ve TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Beşiktaş BOA-Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet, BOTAŞ-Kocaeli Kadın Basketbol ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/18.30/Ankara/15.00/Kayseri/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7. hafta maçları oynanacak. Kuzeyboru-Bahçelievler Belediyespor, Göztepe-Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo ve İlbank-VakıfBank müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İzmir/14.30/Aydın/15.00/İstanbul/17.00/18.00/18.00/Ankara/ 19.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi'nin 14. haftası, Güneysuspor-Depsaş Enerji, Ankara Hentbol-Mihalıççık Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik maçlarıyla başlayacak.

(Rize/17.00/Ankara/18.00/İstanbul/19.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenen yirmi ikinci ayağı Las Vegas Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Las Vegas/06.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.