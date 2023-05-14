GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı doğum, aile ve bu yılın mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart, sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

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