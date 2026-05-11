GÜNDEM / 11 Mayıs 2026

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen "Kapsayıcı, Dayanıklı ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Dayalı Ekonomiler İçin Bakım Sistemlerinin Dönüştürülmesi" forumunun açılış oturumu ile "Kadınların Güçlendirilmesinde İtici Güç Olarak İş Dünyası ve Girişimcilik" toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.00/15.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştay Programı"na iştirak edecek.

(Hatay/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ENKA 850 megavat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Mathilde ile ikili görüşme yapacak, Türkiye-Belçika İş Forumu'na katılacak, iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilecek yatırım ve çalışma yemeğinde yer alacak.

(İstanbul/09.15/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin katılacağı Belçika Ekonomik Misyonu Semineri kapsamında düzenlenecek "Belçika ile Kritik Altyapı" konulu panele iştirak edecek.

(İstanbul/11.30/12.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İslam Dünyası Gençlik Başkenti açılış töreni ve gala yemeğine katılacak.

(Konya/11.00/12.15/16.00/13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig play-off 2. turu ilk ayağında, Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK karşılaşması oynanacak.

(Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası, Almanya'da başlayacak.

(Münih/10.00)

Kaynak: AA
